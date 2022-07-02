"Царит дух Змеебаевки": ВСУ проводят "зачистку" Змеиного от вражеской техники - Братчук

ВСУ проводят зачистку острова Змеиный от вражеской техники / Коллаж УНИАН, Википедия

На острове Змеиный, из которого ВСУ выбили российские войска, продолжается "зачистка" территории от вражеской техники. Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Украинские военные уничтожили новую партию вражеской техники:

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1",

реактивную систему залпового огня "Град",

три единицы бронированной и автомобильной техники,

автоцистерну и район укрытия других машин.

"Вражеский дух на острове отсутствует. Царит Дух Змеебаевки. Спасибо, ВСУ!" - написал Сергей Братчук.

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Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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