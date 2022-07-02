Бегство оккупантов с острова Змеиный: в Пентагоне рассказали об ударе ВСУ Гарпунами

Остров Змеиный / Фото УНИАН

В Пентагоне подтвердили отступление россиян с острова Змеиный в Черном море вследствие профессиональных обстрелов со стороны ВСУ.

Как заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, отвечая на вопросы прессы Пентагона относительно России и Украины, МО США не верит, что России можно доверять, говоря, что ее отступление с острова Змеиный было жестом доброй воли.

"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели, для нападения на корабль снабжения. Когда вы понимаете, насколько бесплоден и пустынен остров Змеиный, вы понимаете важность. Таким образом, украинцы очень затруднили россиянам возможность поддерживать там свои операции [и] сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно же, Россия покинула остров", – сказал он.

Он подчеркнул, что в результате Украине стало намного легче защищать Одессу и в будущем иметь возможность открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный.

По словам чиновника, благодаря недавним поставкам высокомобильных артиллерийских ракетных систем из США, украинские силы добились хороших успехов в применении этих артиллерийских систем большей дальности, в том числе для поражения российских командных пунктов.

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Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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