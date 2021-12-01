Центр Киева полностью перекрыт: на Майдан стянули силовиков из-за акции

Участники акции пришли с плакатами, в которых обвиняют представителей власти.
В среду, 1 декабря, на Майдане Независимости планируется акция Защити Украину - останови переворот. В связи с массовым мероприятием в центр города стянули силовиков и перекрыли правительственный квартал.
Активисты планируют идти в Офис президента, у стен которого также уже дежурят правоохранители.
Кроме того, в связи с проведением массовой акции перекрыли Крещатик от Европейской площади.
Что происходит на Майдане
На Майдане и Крещатике собралось около 2 тысяч человек.
Участники акции пришли с плакатами, в которых обвиняют представителей власти в предательстве интересов Украины.
За правопорядком следит полиция и Нацгвардия - официально их работают более 4,5 тысячи человек.
В связи с мерами полиция частично перекрыла правительственный квартал. На пересечении Институтской и Садовой граница полиции, пускают людей, только осмотрев личные вещи.
Что требуют участники акции
Участники акции требуют привлечь к ответственности причастных к срыву спецоперации и скандал с "вагнергейтом".
Также активисты хотят обратить внимание властей на российскую угрозу на фоне стягивания войск агрессора вблизи Украины.
В Нацкорпусе заявили, что будут требовать от Офиса президента уволить со своих должностей Андрея Ермака, Руслана Демченко и Олега Татарова. После вече на Майдане они планируют отправиться на Банковую.
Операция по задержанию вагнеровцев
- Спецоперация по документированию лиц, которые могли иметь отношение к российским ЧВК и участвовать в боевых действиях на востоке Украины, продолжалась с первой половины 2018 года по июль 2020 года.
- По легенде, ЧВК "Мар" набирала лиц для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане. За это время ГУР МОУ было провело около 2 тысяч собеседований с потенциальными участниками боевых действий, из которых отобрали около 500 человек, представлявших оперативный интерес, и из которых идентифицировали 396 человек.
- Сначала наемников не собирались перемещать – только выманивали информацию и документы.
- В начале июля 2020 года ГУР МОУ передало информацию о спецоперации СБУ.
- Тогда же на одной из встреч между ГУР МУО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 человек, отобранных из 396 идентифицированных лиц с территории РФ в страну, где этих людей могли официально задержать.
- Эта спецоперация началась в конце июня 2020 года, поэтому Комиссия пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать мероприятия по задержанию "вагнеровцев".
- К спецоперации не привлекали иностранные спецслужбы – все мероприятия осуществляли украинские разведывательные и контрразведывательные органы.
- В Украине готовили несколько планов для задержания "вагнеровцев".
- ВСК имеет данные, свидетельствующие о том, что произошла отсрочка спецоперации с 25 июля на 30 июля, однако кто принял такое решение – неизвестно.
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