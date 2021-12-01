Центр Киева полностью перекрыт: на Майдан стянули силовиков из-за акции

В среду, 1 декабря, на Майдане Независимости планируется акция Защити Украину - останови переворот. В связи с массовым мероприятием в центр города стянули силовиков и перекрыли правительственный квартал.

Активисты планируют идти в Офис президента, у стен которого также уже дежурят правоохранители.

Кроме того, в связи с проведением массовой акции перекрыли Крещатик от Европейской площади.

Что происходит на Майдане

На Майдане и Крещатике собралось около 2 тысяч человек.

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Участники акции пришли с плакатами, в которых обвиняют представителей власти в предательстве интересов Украины.

За правопорядком следит полиция и Нацгвардия - официально их работают более 4,5 тысячи человек.

В связи с мерами полиция частично перекрыла правительственный квартал. На пересечении Институтской и Садовой граница полиции, пускают людей, только осмотрев личные вещи.

Что требуют участники акции

Участники акции требуют привлечь к ответственности причастных к срыву спецоперации и скандал с "вагнергейтом".

Также активисты хотят обратить внимание властей на российскую угрозу на фоне стягивания войск агрессора вблизи Украины.

В Нацкорпусе заявили, что будут требовать от Офиса президента уволить со своих должностей Андрея Ермака, Руслана Демченко и Олега Татарова. После вече на Майдане они планируют отправиться на Банковую.

Операция по задержанию вагнеровцев

Спецоперация по документированию лиц, которые могли иметь отношение к российским ЧВК и участвовать в боевых действиях на востоке Украины, продолжалась с первой половины 2018 года по июль 2020 года.

по июль 2020 года. По легенде, ЧВК "Мар" набирала лиц для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане. За это время ГУР МОУ было провело около 2 тысяч собеседований с потенциальными участниками боевых действий, из которых отобрали около 500 человек, представлявших оперативный интерес, и из которых идентифицировали 396 человек.

Сначала наемников не собирались перемещать – только выманивали информацию и документы.

В начале июля 2020 года ГУР МОУ передало информацию о спецоперации СБУ.

Тогда же на одной из встреч между ГУР МУО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 человек, отобранных из 396 идентифицированных лиц с территории РФ в страну, где этих людей могли официально задержать.

Эта спецоперация началась в конце июня 2020 года, поэтому Комиссия пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать мероприятия по задержанию "вагнеровцев".

К спецоперации не привлекали иностранные спецслужбы – все мероприятия осуществляли украинские разведывательные и контрразведывательные органы.

В Украине готовили несколько планов для задержания "вагнеровцев".

ВСК имеет данные, свидетельствующие о том, что произошла отсрочка спецоперации с 25 июля на 30 июля, однако кто принял такое решение – неизвестно.

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