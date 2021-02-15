Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно

Киев сковали пробки / УНИАН

Пробки в Киеве сковали центр города. Максимальные заторы зафиксированы традиционно в центре, а ситуация усугубилась после сильного снегопада днем.

По данным сервиса Google Maps, стоят проспекты Победы и Воздухофлотский, Соломенка, бульвар Леси Украинки и Большая Васильковская.

Затрудненное движение в Киеве наблюдается:

на мосту Патона,

Дарнциком мосту,

Броварском проспекте,

проспектах Освободителей и Бажана,

улице Братиславской.

Также стоят проспекты Победы и Воздухофлотский, Соломенка, бульвар Леси Украинки и Большая Васильковская.

Кроме того, на улице Машиностроителей, снегоуборочная машина застряла посреди дороги. Как сообщает Киев оперативный в Telegram из-за застрявшей снегоуборочной машины, авто не могут проехать по улице, и движение транспорта заблокировано.

"На Машиностроительной, 41, застряла "очищающая техника". Теперь вся улица намертво стоит в пробке и ждет, пока грузовик выберется", - говорится в сообщении.

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