Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно

В Киеве образовались значительные пробки из-за снегопада.
Пробки в Киеве сковали центр города. Максимальные заторы зафиксированы традиционно в центре, а ситуация усугубилась после сильного снегопада днем.
По данным сервиса Google Maps, стоят проспекты Победы и Воздухофлотский, Соломенка, бульвар Леси Украинки и Большая Васильковская.
Затрудненное движение в Киеве наблюдается:
- на мосту Патона,
- Дарнциком мосту,
- Броварском проспекте,
- проспектах Освободителей и Бажана,
- улице Братиславской.
Также стоят проспекты Победы и Воздухофлотский, Соломенка, бульвар Леси Украинки и Большая Васильковская.
Кроме того, на улице Машиностроителей, снегоуборочная машина застряла посреди дороги. Как сообщает Киев оперативный в Telegram из-за застрявшей снегоуборочной машины, авто не могут проехать по улице, и движение транспорта заблокировано.
"На Машиностроительной, 41, застряла "очищающая техника". Теперь вся улица намертво стоит в пробке и ждет, пока грузовик выберется", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Погода в Киеве резко изменится в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
- Сильные морозы атакуют украинцев уже 16 и 17 февраля. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов.