Черновола убили 4-мя ударами кастета: бывший замгенпрокурора рассказал детали смерти героя Украины

Вячеслав Чорновил был убит - Голомша / УНИАН

Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша утверждает, что смерть героя Украины, лидера партии Народный Рух Вячеслава Черновила была спланированным убийством. По его словам, политик был убит четырьмя ударами кастета, который были нанесены в область затылка. Таким же кастетом добивали и водителя автомобиля.

В эфире 4 канала он рассказал о том, что в ходе расследования дела Чорновила было установлено, что политик был убит. В затылочную область головы наносились четыре удара кастета. Таким же кастетом добивали и водителя.

Читайте такжеЭкс-замгенпрокурора о гибели Вячеслава Чорновила: его добивали кастетом"Мы расследовали дело об убийстве Чорновила. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя", - сказал Голомша.

Согласно его заявлению, гибель Чорновила была заранее спланированным убийством человека. Подушки безопасности в его автомобиле были отключены. Осмотр места происшествия сфальсифицировали.

"Было установлено отключения подушек безопасности. И подделку осмотра места происшествия. Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила", - подчеркнул он.

Реклама

Вячеслав Чорновил

Вячеслав Чорновил – украинский политик, журналист, публицист и литературный деятель. Диссидент времен Советского Союза. Чорновил был одним из лидеров национально-демократического движения конца 1980-х – 1990-х годов. Основатель Народного руха, сторонник независимости Украины.

Чорновила считают инициатором провозглашения Декларации о государственном суверенитете украинского государства (16 июля 1990 года) и Акта провозглашения независимости Украины – 24 августа 1991 года.

Был одним из основателей движения шестидесятников и диссидентов в Украине. Основатель и главный редактор подпольного журнала Украинский вестник. Член Украинской Хельсинской группы. Выступил одним из инициаторов создания Украинского Хельсинского союза.

Был заключен в тюрьму по обвинению в "антисоветской пропаганде". Чорновил вынужден был находиться в местах лишения свободы 17 лет.

Вячеслав Чорновил был народным депутатов Украины I, II и III созывов с мая 1990 года по март 1999 года.

В период с апреля 1990 года по апрель 1992 года возглавлял Львовский областной совет.

Черновол погиб 25 марта 1999 года.

Согласно официальной версии, 25 марта 1999 года Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов, которые возвращались из Кировограда на автомобиле марки Тойота, столкнулись с грузовиком КамАЗ на 5 км трассы Борисполь – Золотоноша. Автомобиль политика врезался в КАМАЗ с прицепом, разворачивавшийся посреди шоссе.

Вячеслава Чорновила похоронили 29 марта 1999 года на аллее Байкового кладбища в Киеве. На прощание с ним пришло более 200 000 человек. Гроб с телом Чорновила несли на руках от Владимирского собора до Байкова кладбища.

В 2000 году Вячеславу Чорновилу было присвоено звание Героя Украины посмертно.