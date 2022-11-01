Четыре района без электрики до конца дня: киевлян предупредили об экстренном отключении

Без электропитания из-за массовых отключений останется практически весь северо-запад столицы.
Экстренные отключения электроэнергии в Киеве вводятся в связи с ремонтными работами из-за обстрелов оккупантами РФ гражданской инфраструктуры.
Во вторник, 1 ноября, отключения электропитания абонентов планируются сразу в четырех районах Киева. Об этом сообщает компания ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Отметим, что без электропитания останется практически весь северо-запад столицы.
В каких районах Киева отключают электричество:
- Оболонь;
- Винградарь;
- Минский массив;
- Куреневка.
Ориентировочный срок отключений - до конца дня.
В ДТЭК уточняют, что данные отключения производятся вне графика отключений.
Отключения электроэнергии в Украине
Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.
"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.
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