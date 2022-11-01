Четыре района без электрики до конца дня: киевлян предупредили об экстренном отключении

В Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии / УНИАН

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве вводятся в связи с ремонтными работами из-за обстрелов оккупантами РФ гражданской инфраструктуры.

Во вторник, 1 ноября, отключения электропитания абонентов планируются сразу в четырех районах Киева. Об этом сообщает компания ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Отметим, что без электропитания останется практически весь северо-запад столицы.

В каких районах Киева отключают электричество:

Оболонь;

Винградарь;

Минский массив;

Куреневка.

Ориентировочный срок отключений - до конца дня.

В ДТЭК уточняют, что данные отключения производятся вне графика отключений.

Отключения электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.

"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

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