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"Дельта" укрепляет свои позиции: на Львовщине новые случаи заражения индийским штаммом

8 августа 2021, 23:04
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На данный момент в регион зафиксировано семь случаев Дельта-штамма.

коронавирус, больница
Дельта-штамм атакует Львов / Reuters

Отрицательная статистика касательно распространения индийского штамма коронавируса "Дельта" во Львовской области. В регионе в воскресенье, 8 августа, подтвердили семь новых случаев заражения данным вариантом инфекции.

Как сообщает главный санврач области Наталья Иванченко-Тимко, большинство случаев постигли недавно приехавших из-за границы. Однако зарегистрированы и случаи местного заражения.

"Среди семи зараженных "Дельтой" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из США. При этом еще двое зараженных не выезжали за границу, то есть заразились в пределах области", - написала санврач в Facebook.

Более того она предположила, что больных этой мутацией на самом деле значительно больше, чем удалось зафиксировать. Поэтому санврач в очередной раз призвала местных жителей вакцинироваться против коронавируса.

"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", - отметила Иванченко-Тимко.

Напомним, в Тернопольской области уже зафиксировано 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта". Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Также ранее в Александровской больнице Киева от коронавируса "Дельта" скончался мужчина. Он был врачем и не выезжал за пределы Украины.

новости Львова Дельта коронавирус
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