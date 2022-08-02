Десятки "двухсотых" и пылающий ЗРК "ТОР": авиация ВСУ сожгла оккупантов на Херсонщине

Авиация ВСУ / скриншот

ВСУ провели успешную операцию по ликвидации врага. За прошедшие сутки, 1 августа, на южном направлении были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другая военная техника российских оккупантов.

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".

В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:

32 оккупантов;

1 самоходную гаубицу "Мста-С";

1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";

4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Напомним, украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

Ранее в разведке Великобритании сообщили, что для армии страны-агрессора России уязвимым до сих пор остается Запорожское направление. Поэтому российское военное руководство решило перебросить на этот участок фронта подкрепление.

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