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Десятки "двухсотых" и пылающий ЗРК "ТОР": авиация ВСУ сожгла оккупантов на Херсонщине

2 августа 2022, 07:56

На южном направлении были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другая военная техника российских оккупантов.

Авиация ВСУ
Авиация ВСУ / скриншот

ВСУ провели успешную операцию по ликвидации врага. За прошедшие сутки, 1 августа, на южном направлении были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другая военная техника российских оккупантов.

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".

В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:

  • 32 оккупантов;
  • 1 самоходную гаубицу "Мста-С";
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • 4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Напомним, украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

Ранее в разведке Великобритании сообщили, что для армии страны-агрессора России уязвимым до сих пор остается Запорожское направление. Поэтому российское военное руководство решило перебросить на этот участок фронта подкрепление.

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