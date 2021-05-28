"Детей разбросало по дороге": во Львове на переходе сбили мальчиков

Во Львове иномарка на переходе сбила мальчиков / Скриншот

Во Львове в пятницу вечером, 27 мая, водитель за рулем авто Mitsubishi на ул. Линкольна на пешеходном переходе сбил двух мальчиков.

В результате ДТП во Львове пострадали дети в возрасте 10 и 11 лет, сообщает Варта 1 со ссылкой на сведения своего главы – депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

По его сведениям, одного пострадавшего забрала машина скорой помощи, а еще одному мальчику медики предоставляли помощь на месте происшествия.

Водителя, который сбил детей на переходе, задержали правоохранители.

В Сети опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент аварии во Львове.

На видео видно, что дети начали идти по пешеходному переходу, и их пропустила одна машина. Потом мальчики побежали, и в это время на переход выскочило другое авто.

Примечательно, что иномарка даже не притормозила перед переходом. На ролике видно, как машина сбила детей, и их разбросало в разные стороны.

ДТП во Львове на Линкольна – опубликовано видео

Напомним, в Украине предусмотрено наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, – это ст. 286 Уголовного кодекса.

Наказание зависит от того, какие повреждения были нанесены в результате аварии. Минимальное наказание по такой статье – штраф, а максимальное – 12 лет тюрьмы.