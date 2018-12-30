Во Львове иномарка на остановке убила девушку, водитель сбежал

Во Львове авто BMW на остановке наехало на девушку, пострадавшая умерла / varta1.com.ua

В воскресенье утром, 30 декабря, во Львове водитель на автомобиле BMW на иностранной регистрации наехал на 25-летнюю девушку, пострадавшая скончалась от полученных травм.

Смертельная авария произошла около 6:50 на трамвайной остановке на ул. Ивана Франко, 68, водитель оставил машину и скрылся, говорится на странице полиции Львовской области в Facebook.

По данным ведомства, в результате ДТП погибла жительница Жидачовского района Львовщины.

"…BMW на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачовского района, она от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку автонаезда", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что возле села Залесье Киевской области произошла жуткая авария — легковое авто въехало в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю, погибли три человека, а два — попали в больницу.