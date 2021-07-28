Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

Мэр города Виталий Малецкий показал свежую фотографию одной из детских площадок на улице Республиканской - где дети из плитки сделали нацистскую свастику.
На заседании исполнительного комитета горсовета Кременчуга мэр города Виталий Малецкий показал свежую фотографию одной из детских площадок на улице Республиканской, где, дескать местные дети выложили из плиток нацистский символ − свастику. Фото опубликовал Telegram-канал Х_Кременчуг.
"Это дети выложили, поперевертав плитку. Надо определить балансодержателя этой территории. Давайте закрепим эту территорию за коммунальнім предприятием "Благоустройство"". И прошу сегодня "Благоустройство" отработать там", − сказал он.
Мэр Малецкий добавил, что проблема не только в своеобразном творчестве, рядом с площадкой растет множество кустов амброзии высотой более метра.
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Напомним, ранее в Кременчуге произошел чудовищный инцидент в магазине декоративной косметики и бытовой химии – мужчина поджег бывшую жену, которая работала продавцом.
Женщину злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес к ней источник огня. Она получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте.