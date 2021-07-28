Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

В Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику / t.me/h_kremenchug

На заседании исполнительного комитета горсовета Кременчуга мэр города Виталий Малецкий показал свежую фотографию одной из детских площадок на улице Республиканской, где, дескать местные дети выложили из плиток нацистский символ − свастику. Фото опубликовал Telegram-канал Х_Кременчуг.

"Это дети выложили, поперевертав плитку. Надо определить балансодержателя этой территории. Давайте закрепим эту территорию за коммунальнім предприятием "Благоустройство"". И прошу сегодня "Благоустройство" отработать там", − сказал он.

Мэр Малецкий добавил, что проблема не только в своеобразном творчестве, рядом с площадкой растет множество кустов амброзии высотой более метра.

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Напомним, ранее в Кременчуге произошел чудовищный инцидент в магазине декоративной косметики и бытовой химии – мужчина поджег бывшую жену, которая работала продавцом.

Женщину злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес к ней источник огня. Она получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте.