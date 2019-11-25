Начинаются свастики: в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему

Пострадавший от вандалов памятник Шолом-Алейхему / facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukrain

В центре Киева неподалеку от синагоги имени Бродского, неизвестные злоумышленники-вандалы расписали свастиками красного цвета памятник легендарному еврейскому литератору Шолому-Алейхему.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

На опубликованным им снимках видно, как на памятнике, расположенном по адресу улица Рогнединская, дом №3."Очередная провокация напротив нашей синагоги. Сегодня утром" - написал он.На данный момент в Национальной полиции не дали комментариев по поводу инцидента.

Напомним, ранее в Запорожье храм бывшей УПЦ МП разрисовали свастиками. В торговом центре Киева взломавшие систему хакеры показали свастику.



