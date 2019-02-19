В торговом центре Киева взломавшие систему хакеры показали свастику

19 февраля 2019, 00:17

Изображение появилось на лестнице.

Свастика удивила посетителей / Фото: скриншот из видео

В Киеве на Всеукраинском фестивале по брейк-дансу среди детей и подростков в Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение фашистской свастики.

Противозаконную картинку увидели участники мероприятия, которые съехались со всей Украины. Видео было опубликовано в Facebook.

Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и заявила, что компьютерная система была сломана хакерской атакой.

"Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия. Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке", - говорится в сообщении.

В ТЦ отметили, что подобные действия хакеров случаются не впервые и Gorodok Gallery пострадали от их действий наряду с остальными.

Администрация заведения извинилась перед посетителями и выразила надежду на понимание.

16.02.2019г. Украина. Киев. ТРЦ Городок. м.Петровка( сейчас Почайна). #фашизм?

Опубликовано Кристиной Самхарадзе Воскресенье, 17 февраля 2019 г.

Напомним, в Запорожье храм бывшей УПЦ МП разрисовали нацистскими символами – свастиками.

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Киев фестиваль торговый центр свастика хакеры
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