"Дикие собаки жрут кошачий корм": "вторая армия мира" голодает в Украине

Российские оккупанты уже начали есть кошачий корм / wikimedia.org, скриншот

Российские оккупанты, захватывая украинские города, голодают. Некоторым из них приходится есть кошачий корм.

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram рассказал о случае поедания российскими войсками кошачьего корма.

Случай произошел в поселке Копылов Киевской области, рассказал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

Фактически отрезав местных жителей от поставок продуктов из подконтрольных Украине городов, оккупанты грабили магазины. На обворованных складах местного супермаркета, после освобождения поселка от захватчиков, были найдены открытые пачки с кошачьем кормом.

"Дикие собаки жрут кошачий корм. Оккупанты промародерили склады АТБ в поселке Копылов Киевской области. С голодухи жрали даже корм для котов. Видимо, даже кошачий корм вкуснее просроченного сухпайка россии. Армия мародеров и тараканов", - высказался Геращенко.

Напомним, в карманах одного из уничтоженных ВСУ российских оккупантов украинские бойцы обнаружили массу награбленных денег (в том числе и в иностранной валюте), и ювелирные украшения.

Также мы писали, что российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.

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