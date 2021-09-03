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Директор лицея назвал женщину "затычкой", а детей сравнил с товарами: на Буковине вспыхнул скандал

3 сентября 2021, 14:46
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Руководитель учебного заведения и местные жители обменялись взаимными обвинениями.

В Черновицкой области возник скандал между жительницей села Михайловка и директором местного лицея / скриншот с видео

В Черновицкой области возник скандал между жительницей села Михайловка и директором местного лицея. Женщина пожаловалась в полицию на директора учебного заведения за то, что он на собрании назвал всю общину "затычками".

Инцидент произошел 29 августа. Во время собрания обсуждали вопросы, касающиеся местной школы. Там после реорганизации вместо девяти классов остались только первые четыре начальных, пишет Molbuk.

С чего начался скандал

На мероприятие пригласили руководителя учебного заведения, которое после реорганизации посещают старшеклассники из Михайловки. По словам 42-летней местной жительницы Доминики Полянской, люди против того, чтобы их дети вместо школы ходили в лицей. Также она обвинила в закрытии старших классов директора лицея. Более того, женщина отметила, что он сравнивал учеников с товаром.

"Он закрыл нашу школу. А то помещение, где учились старшие классы - уже на что-то "подмеченное". Оно же в нормальном состоянии! А он пришел к нам нагло и сказал:" Так и так, ваши дети будут учиться в Глибоце", — рассказала женщина.

Спор закончился оскорблениями

В ходе разговора директор лицея Дмитрий Глобак назвал Доминику Полянскую "затычкой", а их словесная перепалка попала на видео.

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Женщина потребовала извинений, но так и не получила. Руководитель учебного заведения объяснил свой поступок.

"Когда я пытался ответить на их вопросы, это лицо меня перебивала, выкрикивала и все комментировала. Мне не давали возможности сформулировать предложения и постоянно бросали какие-то реплики, возгласы, крики, шум. Я сказал этой женщине, что она ведет себя как затычка", — отметил Глобак.

Собрание в Черновицкой области пошло не по плану / скриншот с видео

Также директор лицея отметил, что не видит в своем высказывании ничего зазорного.

"Если открыть украинский словарь или Википедию, то оно трактуется следующим образом: это пробка или пробка, или какая-то определенное количество вещества, которое мешает поступлению чего-то. Я в этом слове не вижу ничего оскорбительного ", — заявил Глобак в комментарии журналистам, и добавил, что не хотел оскорбить женщину.

В итоге Доминика Полянская написала заявление в полицию, а Дмитрий Глобак обвинил местных жителей в подготовленной атаке в свою сторону.

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Автор: Сергей Кущ
viber
скандал Буковина
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