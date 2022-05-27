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"ДНР" станет "ЖНР": на войну против Украины отправили почти всех мужчин из "республики"

27 мая 2022, 13:06

Российские солдаты называют мобилизированных из "ДНР" "мясом", а комбат стреляет в ноги.

Пленный Эдуард Зуев рассказал, что из "ДНР" на войну отправили почти всех мужчин / Скриншот

Из "ДНР" принудительно отправили на войну против Украины почти всех мужчин. Теперь их "республику" в шутку называют "ЖНР" - "Женская народная республика". Об этом сообщил военнопленный Эдуард Зуев из "ДНР", которого отправили воевать в составе российской армии.

Он рассказал, что все время по телевизору им рассказывали, что на самом деле якобы Украина открывает огонь по мирным жителям.

"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", – сказал Эдуард Зуев.

Он рассказал о том, что не чувствовал себя частью российской армии. Солдаты РФ не были рады от того, что к ним присоединились бойцы из "ДНР". Они обзывали их "мясом".

Также он пожаловался на отношение комбата, который практически всегда был пьян. Пленный рассказал, что тот позволял себе стрелять из пистолета возле ног военных, которые им чем-то не понравились.

Зуев сказал, что чувствует себя виноватым, ведь пришел на нашу землю с оружием.

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Ранее в самопровозглашенной "ДНР" начали протестовать местные вояки. Говорят, что они не хотят, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР". Они пожаловались на то, что из них незаконно сформировали подразделения. Также они не прошли медицинскую комиссию и их обманом пытались завести на территорию соседней "ЛНР".

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Как сообщал Главред, боевики "ДНР" уже жаловались на то, что их бросают на передовую против Вооруженных сил Украины. Они требуют провести ротацию.

Напомним, в боях на Мариупольском направлении оккупанты РФ привлекли весь личный состав "МВД ДНР", большинство погибло.

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