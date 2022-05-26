В "ДНР" грозят "референдумом" о присоединении всего Донбасса к РФ

/ УНИАН

В случае оккупации всей территории Луганской и Донецкой областей будет проведен "референдум" об их присоединении к России.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

"Итоги референдума такового вполне очевидны, вполне понятны.

Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, как мы выйдем на конституционные границы "Донецкой и Луганской народных республик", - отметил он.

Напомним, 11 мая Владимир Путин поздравил так называемую "ДНР" с "днем республики". В этот день восемь лет назад боевики провели на Донбассе так называемый референдум "о самоопределении". Сообщение с поздравлением было размещено на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что 9 мая Путин цинично поздравил Украину с 77-й годовщиной победы во Второй мировой войне. При этом российский диктатор, который развязал полномасштабную войну против Украины и убивает украинцев, призвал "не допустить возрождения нацизма, который принес столько страданий людям разных стран".

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