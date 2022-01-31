До 3 грн: сколько будут стоит пакет в украинских супермаркетах с 1 февраля

Согласно постановлению Кабмина, минимальные цены на плотные пластиковые пакеты (со стенками толщиной более 50 микрометров) вырастут в Украине с 1 февраля.
В украинских торговых точках с 1 февраля изменится цена на пластиковые пакеты. Об этом говорится в соответствующем постановлении украинского правительства.
Согласно документу, минимальные цены на плотные пластиковые пакеты (со стенками толщиной более 50 микрометров) составят:
- за пакеты без ручек и боковых складок — 2,00 гривны;
- за пакеты без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок — 2,50 гривны;
- за пакеты с ручками и боковыми складками — 3,00 гривны.
С 10 марта в Украине будет полностью запрещено распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров), а также оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
После этой даты такие виды пакетов будет запрещено не только продавать, но и распространять ‒ даже за отдельную плату.
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Напомним, с 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в украинских магазинах/супермаркетах уже нет. Приобрести их можно только за деньги.
С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.
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