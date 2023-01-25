"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

Еще в 2014-м оккупант среди первых "добровольцев" отправился на Донбасс.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В Украине ликвидировали оккупанта с позывным "Башкир", который обманул пожилую мать на 78 тысяч рублей и собирался идти "на Киев и Ригу".

53-летнего офицера запаса мобилизовали 26 сентября прошлого года. Из Уфы его направили на сборочный пункт в Миллерово Ростовской области, сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе

"Чмобик всю жизнь сидел на шее старушки-матери, только за сентябрь-ноябрь прошлого года заставил ее выслать 78 тысяч рублей на еду и одежду. Последний раз на связь выходил в ноябре. О его смерти стало известно лишь накануне", - отметил расследователь.

По данным Комахидзе, в молодости "Башкир" проходил срочную службу в Нагорном Карабахе, затем поступил в военное училище. В конце 90-х он получил статус ветерана боевых действий в Чечне и Таджикистане.

Ликвидированный оккупант / https://t.me/OSINTGeorgia/1771

В 2014-м оккупант среди первых "добровольцев" отправился на Донбасс, воевал в составе 1-й славянской бригады, где пробыл около года. Вернувшись домой, начал работать монтажником на стройке.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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