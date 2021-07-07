Драка у посольства Беларуси в Украине: Минск выдвинул Киеву обвинение

В Киеве произошла драка у посольства Беларуси / Белорусский союз журналистов

В среду, 7 июля, в Киеве националисты атаковали сторонников режима Александра Лукашенко, которые митинговали под белорусским посольством.

Участники акции проводили митинг в честь прошедшего Дня независимости Беларуси и держали в руках государственные флаги. В этот момент на них было совершено нападение, соответствующее видео появилось в Сети.

В ходе потасовки в ход пошли газовые баллончики.

Отметим, что посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины с выражением обеспокоенности недостаточными мерами, предпринимаемыми Украиной для обеспечения безопасности дипломатского представительства в Киеве.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси, диппредставительство неоднократно обращалось в МИД Украины с целью усилить меры по обеспечению безопасности посольства.

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Согласно сообщению диппредставительства, 7 июля "в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика".

Отмечается, что двое участников нападения – граждане Украины - были задержаны.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что белорусская сторона рассматривает указанные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу.

Напомним, ранее правительство Украины одобрило планы по введению официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. Речь идет об ограничениях против лиц, которые причастны к подтасовке президентских выборов прошлого года и нарушениям прав человека.

В течение 30 дней санкционный список отдадут на рассмотрение и окончательное утверждение Совета национальной безопасности и обороны, который своим решением запустит ограничения.