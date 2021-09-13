Драки не было: всплыла новая версия загадочной смерти судьи Писанца под Киевом

Виталий Писанец умер под Киевом / kv.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности в деле о смерти в селе Погребы под Киевом судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на теле умершего судьи не обнаружено следов насильственной смерти.

Он отметил, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате проблемы с сердцем или сосудами.

Произошло это, по информации собеседника агентства, после мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, на котором употреблялись спиртные напитки.

Вместе с тем, как передает канал Украина 24, у судьи мог оторваться тромб на фоне серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2012 году в Луганской области.

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"По другой версии, Виталий Писанец был избит неизвестными в 2012 году, у него была тяжелая черепно-мозговая травма, и у него мог оторваться тромб во время гулянки", - сообщается в материале.

Кроме того, свидетели опровергли первоначальную версию смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца.

Смерть судьи Писанца под Киевом

Ранее сообщалось, что в селе Погребы Киевской области найдено тело судьи Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. По некоторым данным, накануне он отдыхал со следователем Соломенской НП Евгением Хоменко и адвокатом Петром Онопенко.

В то же время как сообщили источники в правоохранительных органах, на теле Писанца нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки.

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"Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

По другой версии, во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем Хоменко возник словесный конфликт. Раздраженный Писанец ударил следователя по лицу рукой, на чем конфликт был исчерпан.

Что известно о судье Виталие Писанце:

Виталий Писанец был следственным судьей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета.

Виталий Писанец / sud.ua

Он также недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука- рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

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Ранее в Facebook появилось сообщения якобы от имени судьи Печерского райсуда В. Писанца о том, что он не принимал решения о восстановлении Е. Амосовой в должности ректора Медуниверситета и якобы направил по этому поводу сообщение в Высший совет правосудия. Позднее информация была опровергнута.