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"Двести человек насмерть": оккупанты жалуются, как командиры посылают их "на убой"

5 августа 2022, 09:48

Стоящим в обороне оккупантам не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.

россия, армия, рф, войска
Оккупанты жалуются на большие потери в Украине / t.me/DIUkraine

Тактика командования оккупационных войск РФ в Украине заключается в том, что рядовых солдат посылают "на убой". Об этом российские оккупанты признаются в разговорах между собой.

Соответствующий аудиоперехват публикует в Сети Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом российские оккупанты также жалуются на то, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.

"Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашло, 100 человек зашло. Восточных. (нецензурно – убили, ред.) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас шли, разминировали. Что не разминировали, выкидывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР".

"Да, (нецензурно – вздор, - ред.) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… (нецензурно – непонятно, - ред.), кто от кого защищается", - добавил второй собеседник.

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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