"Его конец близок": Арестович назвал ключевую фразу в речи Путина на параде в Москве

Путин сказал ключевую фразу на параде в Москве 9 мая 2022 / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал ключевую фразу в речи российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве 9 мая 2022 года.

По мнению Арестовича, ключевой фразой Путина стали слова "не допустить глобальную войну".

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Путина в его речи — "недопустимость глобальной войны",— написал Арестович в Facebook.

"Старик, больной, до смерти испуганный человечек. Путин — владелец империи, встретился, наконец-то с Путиным, таскавшим чемодан сильным мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", - добавил советник главы ОП.

Как сообщал Главред, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад "победобесия".

В параде 2022 в Москве принимало участие как минимум в два раза меньше техники, чем в прошлом году. Не было ни тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек, ни машин инженерной системы дистанционного минирования Замедление, ни зенитного комплекса Панцирь-С.

Воздушную часть парада победы 2022 и вовсе отменили. Спикер Кремля объяснил это "плохой погодой", хотя на самом деле небо над Москвой было безоблачным.

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