"Его убили": нардеп Анна Скороход сделала громкое заявление о погибшем Антоне Полякове

Антон Поляков и Анна Скороход / УНИАН

Народный депутат Анна Скороход рассказала о смерти депутата Антона Полякова. Как рассказала Скороход в программе Хард с Влащенко, они с Поляковым были помолвлены и должны были расписаться.

"Мы были помолвлены. Мы должны были расписаться на его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется, лилась, эта брехня, которая распространяется, в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего с правдой", - заявил Скороход.

Она заявила, что Антон Поляков был убит.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит, и не надо придумывать ничего, не надо рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то белиберду, которую придумывают господин Енин (Евгений Енин, первый заместитель Министра внутренних дел Украины -ред.). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех вести под одну гребенку", — сказала нардеп.

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