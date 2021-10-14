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Смерть Антона Полякова: в МВД прокомментировали версию об убийстве

14 октября 2021, 11:17
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Заместитель министра МВД отметил, что в ведомстве прорабатывают все версии.

Антон Поляков
Антон Поляков умер 8 октттября / пресс-служба Слуги народа/Facebook

Следствие в деле о смерти народного депутата Антона Полякова на сегодняшний день не имеет оснований утверждать, что смерть носила насильственный характер.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24" высказался о заявлении Полякова двухлетней давности, в котором политик утверждал, что один из нардепов заказал его криминальному авторитету, а также инцидент с избиением Полякова, который имел место в 2020 году.

"На сегодняшний день прямых связей тех событий и трагического события, которое произошло на прошлой неделе, мы не имеем. В то же время, я еще раз подчеркнул - мы шаг за шагом проверим ту информацию, которая могла иметь отношение к этому трагическому событию. Мы идем вперед, и хотел бы подчеркнуть, что на сегодня никаких оснований утверждать о возможной насильственной смерти следствие не получило", — заявил он.

Читайте такжеПоявилось видео последних минут жизни нардепа ПоляковаЗаместитель министра также отметил, что в ведомстве прорабатывают все версии, но не могут "соревноваться с народными экспертами".

"Мы очень осторожны в словах. Мы с самого начала рассматривали и возможность естественной смерти, и смерти в результате чьего-либо внешнего отравления, и смерти в результате какой-то хронической болезни. Именно это мы и будем выяснять... Мы не можем соревноваться с народными экспертами, которые объявляют свой окончательный приговор еще до момента завершения буквально первой же экспертизы", — подчеркнул Енин.

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Смерть Антона Полякова

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

В организме умершего нардепа Антона Полякова действительно нашли остатки наркотического препарата метадон, сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Сопредседатель депутатской группы За будущее (в которой состоял покойный Антон Поляков) Тарас Батенко заявил, что сомневается в естественных причинах смерти нардепа. Кроме того, по его словам, никаких наркотических веществ Антон Поляков не употреблял.

Автор: Сергей Кущ
viber
МВД Антон Поляков
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