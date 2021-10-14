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При осмотре тела Полякова нашли неизвестное вещество и деньги: в МВД сообщили новые детали

14 октября 2021, 07:29
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В МВД также подтвердили наличие метадона в крови нардепа.

Антон Поляков
Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября / Униан

Среди личных вещей погибшего народного депутата Антон Полякова было обнаружено наличные в размере 10 000 гривен и 800 долларов США. Также были найдены два образца катетера с веществом бурого цвета.

Как сообщил в эфире "Украина 24" замглавы МВД Евгений Енин, следствие установило наличие метадона в крови нардепа.

"Каким образом в организм народного депутата попал метадон, как раз и выясняет следствие. Хочу подчеркнуть, что при осмотре тела уже покойного на тот момент народного депутата в его личных вещах обнаружили наличные в сумме около 10 тыс. грн и $800, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество, мы также исследуем", – рассказал Енин.

В ресторане была встреча

По данным МВД, Поляков три часа выпивал в ресторане, а потом сел в машину мужчины.

"По нашей информации, покойный позвонил "гражданину Д", с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", — сказал Евгений Енин.

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По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана - визуально он выглядел абсолютно здоровым.

Читайте такжеМать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сына"Около двух часов ездили по Киеву. "Гражданин Д" вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину - машину таксиста", - уточнил Енин.

Смерть Полякова: что не так с показаниями таксиста

Ранее появилась информация, что таксист, в машине которого полицейские обнаружили бездыханное тело депутата, изменил свои показания.

Мужчина якобы признался, что солгал о том, что подобрал политика на транспортной остановке. Замглавы МВД решил развеять все утверждения об этом.

"Показания даются под протокол, во время допроса. Когда был совершен допрос этого свидетеля под протокол, водитель предоставил свои показания, которые сегодня никоим образом не были изменены, хотя он, безусловно, имеет такое право. Хочу подчеркнуть, что он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных доказательств", — заявил Енин.

Смерть нардепа Антона Полякова

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

Автор: Сергей Кущ
viber
МВД Антон Поляков
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