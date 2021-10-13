Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова

Антон Поляков / скриншот

В Сети опубликовали видео из ресторана, где умерший депутат Антон Поляков провел свой последние вечер.

Как утверждают в результатах вскрытия, нардеп умер в ночь на 8 октября в результате острой коронарной недостаточности.

Telegram-канал Киев оперативный опубликовал видео, как потерявшего сознание нардепа пытаются спасти патрульные и скорая.

Полякову сделали непрямой массаж сердца, а впоследствии – применили дефибриллятор.

Начинается видео с кадров скрытой камеры ресторана. За столиком, из-за которого встал Антон Поляков, сидели еще двое мужчин.

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В этом заведении, как рассказывал ранее начальник полиции Киева Иван Выговский, Антон Поляков сидел с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.

Таксист, в авто которого нашли Полякова, изменил свои показания. Он рассказал, что на самом деле не подбирал нардепа с остановки, как утверждал ранее. Оказалось, что его подсадили из другого авто.

Следующая часть видео состоит из кадров из боди-камер полицейских. Видно, как они вытащили мужчину на асфальт и пытаются спасти ему жизнь. Позже приезжает скорая помощь, которая пытается реанимировать Полякова дефибриллятором.

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Смерть нардепа Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Позже в полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова.

Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.