Антона Полякова могли отравить метадоном: Москаль рассказал важный нюанс смерти депутата

Геннадий Москаль / УНИАН

Экс-глава Закарпатской и Луганской облгосадминистраций, а также экс-заместитель главы МВД Украины Геннадий Москаль заявил, что народного депутата Антона Полякова могли отравить метадоном.

"Метадон, обнаруженный в крови, - является очень важным поворотом. Я с наркоманией когда начинал в МВД бороться, еще не было законов о заместительной терапии: никто не знал, что это может быть. Метадон - аналог морфина, только морфин производится из опиатов мака, а метадон - делается синтетически. И применяется в медикаментозных дозах - и в лечебных целях", - заявил Москаль, передают Вести.

Он подчеркнул, что метадон несовместим с алкоголем.

"Только если бы Антон Поляков был самоубийцей, он бы его принял, запив спиртным. Врачи сразу предупреждают пациентов: не дай Бог, выпить после приема метадона. Моментально последует удар по сердечно-сосудистой системе, возможны инфаркт, инсульт, вплоть до остановки сердца. Причем все это - моментально", - добавил Москаль.

Москаль также отметил, что за годы службы в МВД он приобрел способность видеть по поведению человека, его зрачкам, моторике мелких движений, употребляет ли он наркотики.

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"Специально посмотрел два последних эфира с Антоном Поляковым: поверьте мне, он не употреблял наркотики. Я по зрачкам смотрел, и не только. А значит, имеем версию с отравлением. Ведь что такое метадон физически - таблетки. Их можно измельчить и засыпать в алкоголь - они в нем растворятся. Водка, коньяк, ром, виски - все крепкие напитки его легко растворят. И принятие этой смеси внутрь ведет к клинической смерти. Поэтому версию с тем, что молодому парню 33 лет кто-то подсыпал метадон в алкоголь я считаю наиболее вероятной", - резюмировал Москаль.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Позже в полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова.

Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.