Смертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы

Антон Поляков / УНИАН

В полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова.

В ГУ Нацполиции в Киеве, на запрос издания Сегодня, оценили овученную ранее информацию нардепа от Слуги народа Галины Янченко о том, что в крови Полякова нашли следы алкоголя и матедона.

Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.

"В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали", – отметили в пресс-службе столичной полиции.

В то же время источник издания в МВД отмечает, что не видит оснований не доверять озвученной депутатом информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.

Реклама

Читайте такжеКричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".