В крови умершего Полякова нашли следы алкоголя и метадона – нардеп от СН

Антон Поляков / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко рассказала о результатах экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.

В крови умершего были обнаружены следы алкоголя и метадона, написала она в Facebook.

По словам нардепа, об этом свидетельствуют результаты токсикологической экспертизы.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - подчеркнула Янченко.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

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Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Что такое метадон

Метадон часто считают более дешевым заменителем героина, привыкание он может вызвать после первого употребления.

Разрабатываемый изначально для применения в медицине, для лечения героиновой зависимости, метадон также формирует зависимость, не менее серьезную, чем героиновая. Это синтетический наркотик опиоидной группы.

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После приема метадон оказывает влияние на мозговые рецепторы, подобно героину или алкоголя. Однако действие метадона продолжается до трех дней, поскольку он длительное время остается в тканях организма.

Очень опасна передозировка метадоном, которая очень часто приводит к отеку легких, остановке сердца и смерти.