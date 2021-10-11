Наркотики не употреблял: в Раде намекнули на убийство Полякова и назвали причину

Антон Поляков / УНИАН

Сопредседатель депутатской группы За будущее (в которой состоял покойный Антон Поляков) Тарас Батенко заявил о, что сомневается в естественных причинах смерти нардепа.

"Никаких наркотических веществ Антон Поляков не употреблял. Мы такого не замечали. Абсолютно здоровый мужчина, энергичный, жизнерадостный, который достояно жестко отстаивал свою гражданскую позицию. Поэтому у нас сразу возникает вопрос насколько это была природная смерть", - заявил он в комментарии журналистам, транслировавшемся каналом Украина 24.

Он считает, что его политическая позиция и деятельность в парламенте многих не устраивала.

Обстоятельства смерти Полякова также прокомментировал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что работал с Поляковым более двух лет и общение было нормальным.

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"Нельзя собой подменять правоохранительные органы и экспертизы, но у меня много вопросов, которые возникают. То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым непохоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят", - добавил Разумков.

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В крови Полякова нашли алкоголь и метадон

Ранее народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко прокомментировала результаты токсикологической экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.

Она уточнила, что озвученная ею информация о наличии в анализах покойного алкоголя и метадона является первой по результатам токсикологии.

Она говорит, что в пятницу утром тело Полякова доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы.

Янченко уточнила, что информация относительно метадона и алкоголя в крови Полякова получена из ее источников.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

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Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".