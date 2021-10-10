В крови нардепа Полякова нашли опасное вещество - МВД

В крови Полякова нашли метадон - МВД / УНИАН

В организме умершего нардепа Антона Полякова действительно нашли остатки наркотического препарата метадон, сказал представитель МВД Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

"Расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон", — сказал Шевченко.

Однако неизвестно, когда это вещество попало в организм Полякова и могло ли непосредственно повлиять на смерть депутата. По словам спикера, это все будет устанавливаться после "глубоких исследований".

Шевченко напомнил, что рассматривается две версии трагического инцидента: "Либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам принял препарат, возможно ставший причиной смерти, либо его отравили. Другого не может быть".

Смерть нардепа Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

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Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Позже в полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова.

Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.