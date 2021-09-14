Экс-министр Ливана угодил в дипскандал, сравнив украинок с женщинами легкого поведения

Экс-министр Ливана оскорбил украинок / elnashra.com

Бывший министр экологии Ливана Виам Ваххаб сравнил украинок и россиянок с женщинами легкого поведения. Из-за этого он подвергся сокрушительной критике со стороны своих сограждан. МИД Украины тоже требует извинений.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, во время одного из утренних шоу. Глава партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб, обсуждая политическую ситуацию в Ливане, позволил себе оскорбительно выразиться в адрес украинских женщин, сообщает пресс-служба дипведомства.

"В связи с этим, посольство Украины в Ливанской Республике и украинское общество Ливана считают подобные заявления неприемлемыми и такими, которые посягают на человеческое достоинство. Посольство Украины в Ливанской Республике и украинское общество Ливана обращаются к вам с требованием публичного извинения перед гражданами Украины", – говорится в обращении дипведомства бывшему министру окружающей среды Виаму Ваххабу.

Обращение дипломатов / Фото посольства Украины в Ливане

Что наговорил Ваххаб

Топ-политик рассказал, как однажды обсуждал с действующим президентом страны Мишелем Ауном вопросы возрождения туризма в Ливане. Затронув тему проституции, экс-министр окружающей среды предложил главе государства привезти 10 тысяч женщин из Украины и России.

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, то позвольте нам ввезти 10 тысяч русских или украинских женщин", – заявил Виам Ваххаб в эфире телеканала и отметил, что президент Мишель Аун рассмеялся, услышав подобное предложение.

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В партии Ваххаба оправдывается, что он имел в виду лишь красоту женщин

Политическая партия "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет политик, заступилась за Виама Ваххаба и заявила, что его лидера неправильно поняли. Мол, он имел в виду красоту женщин из Украины и России, а не что-то другое. Заметили, что украинок и россиянок назвали первоклассными женщинами, ведь они занимали высшие должности в госучреждениях, армии и обществе.

"Мы помним и ценим борьбу русских женщин на протяжении всей истории перед лицом нацистской оккупации, а также их участие в войнах в Сирии и в других уголках планеты", – подчеркнули в партии.

Ранее Главред уже писал, что в итальянском учебнике по географии нашли искаженную информацию об Украине, страну называют частью "российского региона". Посольство Украины уже обратилась с призывом исправить информацию.