В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

Фейковую информацию нашли в учебнике по географии авторства Альберто Фре для учеников средней школы.
В Италии в одном из учебников по географии для средних школ выявили факты искажения информации об Украине. В частности, наше государство зачислено в российские регионы вместе с Беларусью, Молдовой и странами Балтии.
"В итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", – сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.
Дипломаты отметили, что такие нередкие досадные случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без внимания украинского диппредставительства.
Украинские дипломаты просят Италию исправить текст
Представители посольства в официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника призывают исправить указанную статью и предложили предоставить авторам учебных пособий правдивую информацию о событиях в Украине.
Также помощи просят и у украинцев. В частности, сообщать в случае обнаружения фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине на электронную почту: [email protected], указав в теме "Фейковая информация" и прикрепив необходимые приложения.
Ведь остановить массовые дезинформационные атаки и исправить искусственно навязанные стереотипы в отношении Украины можно только совместными усилиями.
Другой скандал с фейковой картой Украины
- В июле украинское представительство компании JBL попало в политический скандал, показав карту страны без Крыма и Донбасса. После жалоб пользователей скандальную Stories убрали со страницы. Вместо нее появилось сообщение о служебном расследовании.
- Позже тем месяцем на сайте Олимпийских игр опубликовали карту, где Крым отделен от Украины границей. Через некоторое время карта вообще исчезла с сайта, а затем появилась с исправлениями.
- Также мы писали, что в эфире телеканала "Дом" опубликовали карту с "российским" Крымом. Главред телеканала Алексей Мацука назвал это "какой-то технической ошибкой". Впоследствии выпуск был изъят из эфира.