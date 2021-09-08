В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

В итальянском учебнике Украину причислили к регионам России / Reuters

В Италии в одном из учебников по географии для средних школ выявили факты искажения информации об Украине. В частности, наше государство зачислено в российские регионы вместе с Беларусью, Молдовой и странами Балтии.

"В итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", – сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Дипломаты отметили, что такие нередкие досадные случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без внимания украинского диппредставительства.

Фото: Facebook

Украинские дипломаты просят Италию исправить текст

Представители посольства в официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника призывают исправить указанную статью и предложили предоставить авторам учебных пособий правдивую информацию о событиях в Украине.

Также помощи просят и у украинцев. В частности, сообщать в случае обнаружения фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине на электронную почту: [email protected], указав в теме "Фейковая информация" и прикрепив необходимые приложения.

Ведь остановить массовые дезинформационные атаки и исправить искусственно навязанные стереотипы в отношении Украины можно только совместными усилиями.

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