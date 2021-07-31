Британские фуры катаются по Европе с изображением карты Украины без Крыма

Фуры ездят с изображением карты Украины без Крыма / ЕП

Британская компания-перевозчик CAME-RO разместила на своих фургонах карту Украины без Крыма.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее фото редакции показал водитель-дальнобойщик Валерий Бычковский. Снимок запечатлен в Италии.

Отмечается, что мужчина обратил внимание на автомобиль с румынской регистрацией, на котором была изображена карта Украины, но без Крыма.

"Аналогичное брендирование можно видеть на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO - в частности, такой же фургон изображен на обложке", - указано в сообщении.

Известно, что данный перевозчик работает не только в Великобритании, но и по всей Европе. Более того, фирма имеет офисы и склады в Лондоне, Глазго, Бирмингеме и Вест Бромвиче. Однако ее руководителем является гражданин Румынии Чиприан Оанеа.

Напомним, ранее украинский телеканал "Дом" продемонстрировал своим зрителям - жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, карту РФ с оккупированным Крымом. Однако вскоре СМИ сообщило, что это было "дело рук конкретного человека", о чем руководство канала не знало.

Также ранее в украиноязычной "Википедии" удивили подобным "открытием". Аннексированный Россией Крым сайт указал на карте как часть РФ.