УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Британские фуры катаются по Европе с изображением карты Украины без Крыма

31 июля 2021, 20:59
Прослушать новость
Остановить

Компания осуществляет перевозки в пределах Великобритании и по всей Европе.

Фуры ездят с изображением карты Украины без Крыма / ЕП

Британская компания-перевозчик CAME-RO разместила на своих фургонах карту Украины без Крыма.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее фото редакции показал водитель-дальнобойщик Валерий Бычковский. Снимок запечатлен в Италии.

Отмечается, что мужчина обратил внимание на автомобиль с румынской регистрацией, на котором была изображена карта Украины, но без Крыма.

"Аналогичное брендирование можно видеть на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO - в частности, такой же фургон изображен на обложке", - указано в сообщении.

Известно, что данный перевозчик работает не только в Великобритании, но и по всей Европе. Более того, фирма имеет офисы и склады в Лондоне, Глазго, Бирмингеме и Вест Бромвиче. Однако ее руководителем является гражданин Румынии Чиприан Оанеа.

Напомним, ранее украинский телеканал "Дом" продемонстрировал своим зрителям - жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, карту РФ с оккупированным Крымом. Однако вскоре СМИ сообщило, что это было "дело рук конкретного человека", о чем руководство канала не знало.

Также ранее в украиноязычной "Википедии" удивили подобным "открытием". Аннексированный Россией Крым сайт указал на карте как часть РФ.

карта Укаины аннексия Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Британские фуры катаются по Европе с изображением карты Украины без Крыма». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней МирославыБил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы Искусственный дефицит: почему снова дорожает топливоИскусственный дефицит: почему снова дорожает топливо Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочкиУбийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожайПод Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Путин не вечен, только это ничего для Украины не меняетПутин не вечен, только это ничего для Украины не меняет

Последние новости

20:59

Британские фуры катаются по Европе с изображением карты Украины без Крыма

20:50

Приметы на 1 августа: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу Видео

20:37

Запуск СП-2 – угроза Украине и Европе: в США раскрыли причину одобрения Байденом проекта Газпрома Видео

20:34

Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется Видео

20:17

Белые фартуки и темные платья: в Сети вспыхнул скандал из-за школьной формы по мотивам СССР

Реклама
19:49

Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2 Видео

19:48

"РФ трудно соскочить": Витренко назвал главное условие новых переговоров по транзиту газа Видео

19:30

Путин "нацарствовал" на пожизненное заключение мнение

19:12

Привезли из Турции и России: в Николаеве зафиксировано четыре случая заражения штаммом "Дельта" Видео

18:57

Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи Видео

18:28

Покупала креветки, а оказался желатин: в Затоке туристка пожаловалась на мошенничество торговцев Видео

18:11

"Во славу Путина": в Киеве фанат "ДНР" устроил стрельбу из окна квартиры Видео

17:55

"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в Украине

17:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

17:37

Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac Видео

17:28

Греция в огне: за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров Видео

16:53

"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка Видео

16:28

В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода Видео

16:26

Декоммунизация в Украине: в РФ закатили истерику и вспомнили о "международном праве" Видео

16:11

Рекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

Реклама
15:48

"Ноги не держат": Свитолина рассказала о сложной победе в "бронзовом финале" Олимпиады-2020 Фото Видео

15:37

Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины Видео

15:20

После решения СНБО "Укрзализныцю" ждут масштабные кадровые чистки - СМИ

14:48

Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе Фото

14:46

Битва проиграна, но война продолжается: Украина ударит по СП-2, чтобы заблокировать запуск трубы Видео

14:41

В СБУ ответили на обвинения в похищении Чауса и рассказали о его местонахождении Видео

14:36

Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

14:25

Ошибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за Чауса Видео

14:20

Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

13:55

"Гопник" из "90-х" и "человек без совести": как Данилюк ударил в глаз Милованова в день рождения Видео

13:38

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

12:52

Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Видео

12:17

Потрясающая история из Калуша: 60-летний Роман Гулак один воспитывает 11 детей, которых усыновил

12:14

В Метинвесте рассказали детали чрезвычайного происшествия на шахтоуправлении "Покровское"

12:13

Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Видео

11:42

Как сквозь землю провалились: появились подробности загадочного исчезновения семьи на Винничине Видео

11:32

Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

11:23

В Одесской области зверски убили предпринимателя из Винницы: тело нашли в реке

10:51

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы Видео

10:09

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, в больницу попали 10 человек

Реклама
09:58

От адской жары до осенней прохлады: синоптик спрогнозировал на август в Украине температурные качели

09:15

В Пиренеях нашли кость британской блогерши: она загадочно исчезла в горах в прошлом году Видео

08:41

Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач

08:12

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки обнаружили более 900 больных Видео

07:45

Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство мнение

07:25

Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля Видео

07:21

Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2 Видео

07:03

Гороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

06:54

Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами

06:30

Пенсия Хомчака и борьба с коррупцией: почему Зеленский "трясет" силовиков мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять