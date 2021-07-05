"Челлендж" ДОМа поддержала Википедия: в украиноязычной версии полуостров отнесли к территории РФ

Крым отнесли к территории РФ / УНИАН

В украиноязычной "Википедии" удивили "открытием". Аннексированный Россией Крым сайт указал на карте как часть РФ.

В частности, речь идет о статье "Время в России", которая "красочно" проиллюстрирована картой РФ с прикрепленным к ней Крымским полуостровом.

При этом, в самом тексте статьи не упоминаются о таком "новшестве". А на карте в правом верхнем углу полуостров отчетливо заметен.

Известно, что последняя правка в данном материале была сделана14 апреля, но дело касалось текста, а не карты. Что говорит о том, что изображение карты РФ с украинским Крымом висит на Википедии уже несколько месяцев.

Напомним, украинский телеканал ДОМ, созданный для вещания на неподконтрольных Украине территориях, изобразил в одной из программ карту РФ с Крымом. Это заметил нардеп Алексей Гончаренко, который успел запечатлить погрешность СМИ и выложил все это в Сеть, где и вспыхнул скандал.

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Тем временем, руководство "ДОМа" сразу извинилось за "неточность", а вскоре дало официальное заявление, в котором говорилось, что это была вовсе и не ошибка, а намеренное действие конретного человека, которого уже определили и уволилили.

Однако о цели такого деяния и фамилию "шутника" не сообщают.

Также ранее скандал вокруг Крыма на российской карте постиг американское издание The New York Times угодило в скандал, разместив на своих страницах карту Украины, на которой отсутствует захваченный Россией Крым. На интерактивной карте о темпах вакцинации против коронавируса на портале издания Крым не обозначен в соответствии с территориальной принадлежностью.

Захваченный РФ полуостров не отмечен ни как территория Украины, ни как территория РФ. Крым обозначен серой территорией (едва заметной на карте).