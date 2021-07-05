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"Челлендж" ДОМа поддержала Википедия: в украиноязычной версии полуостров отнесли к территории РФ

5 июля 2021, 19:32

Крым постигли неугомонные обсуждения о рассположении полуострова на карте. Неуспели придти в себя о выхватки ДОМа, как тут же "челлендж" поддержала Википедиа.

Крым
Крым отнесли к территории РФ / УНИАН

В украиноязычной "Википедии" удивили "открытием". Аннексированный Россией Крым сайт указал на карте как часть РФ.

В частности, речь идет о статье "Время в России", которая "красочно" проиллюстрирована картой РФ с прикрепленным к ней Крымским полуостровом.

При этом, в самом тексте статьи не упоминаются о таком "новшестве". А на карте в правом верхнем углу полуостров отчетливо заметен.

карта Крыма

Известно, что последняя правка в данном материале была сделана14 апреля, но дело касалось текста, а не карты. Что говорит о том, что изображение карты РФ с украинским Крымом висит на Википедии уже несколько месяцев.

Напомним, украинский телеканал ДОМ, созданный для вещания на неподконтрольных Украине территориях, изобразил в одной из программ карту РФ с Крымом. Это заметил нардеп Алексей Гончаренко, который успел запечатлить погрешность СМИ и выложил все это в Сеть, где и вспыхнул скандал.

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Тем временем, руководство "ДОМа" сразу извинилось за "неточность", а вскоре дало официальное заявление, в котором говорилось, что это была вовсе и не ошибка, а намеренное действие конретного человека, которого уже определили и уволилили.

Однако о цели такого деяния и фамилию "шутника" не сообщают.

Также ранее скандал вокруг Крыма на российской карте постиг американское издание The New York Times угодило в скандал, разместив на своих страницах карту Украины, на которой отсутствует захваченный Россией Крым. На интерактивной карте о темпах вакцинации против коронавируса на портале издания Крым не обозначен в соответствии с территориальной принадлежностью.

Захваченный РФ полуостров не отмечен ни как территория Украины, ни как территория РФ. Крым обозначен серой территорией (едва заметной на карте).

карта Укаины аннексия Крыма Википедия новости новости Крыма
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