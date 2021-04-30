Эксперт назвал готовые ударить по Украине части армии РФ

Российская армия остается на границе Украины / Facebook/mod.mil.rus

От границ Украины РФ отвела части 58-й армии 7-й десантно-штурмовой дивизии, а также отвела технику 120-я артиллерийской бригады, рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime.tv, мотострелковые бригады, которые были передислоцированы из Центрального военного округа и Сибири, по крайней мере их техника, остаются на полигоне южнее Воронежа.

Кроме того, под Симферополем остается половина техники 76-й дивизии – псковских десантников.

"Сейчас никакого возвращения именно этой части на свое место базирования в Псков мы не видим", - утверждает эксперт.

Он уверен, что РФ не уложится в ранее объявленные сроки отвода войск. Кроме того, исследователь сообщил, что в составе 8-й армии со штабом в Ростове-на-Дону будет развернута 20-я мотострелковая дивизия.

Эксперт говорит, что российская армия в своих учениях моделировала вторжение в Украину: "Это наши предположения, иначе сложно объяснить такую масштабную переброску войск и такие масштабные учения по высадке на неподготовленное побережье под огнем противника и так далее. Это были учения под Воронежем, мы смотрели видео – это буквально напоминало Донбасс. И в принципе похоже, это наши предположения, что это были учения по вторжению в Украину".

"Стоит понимать, конечно, что тех сил, которые остаются на границе, наверное, недостаточно для такого полномасштабного вторжения в Украину, которого все боялись. Для того чтобы оно осуществилось, будет необходима новая переброска войск уже обратно к границе. И если такая переброска будет, мы ее обязательно заметим", - резюмировал Михайлов.

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Отвод войск РФ от границ Украины: