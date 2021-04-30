Эксперт назвал готовые ударить по Украине части армии РФ

РФ не уложится в ранее объявленные сроки отвода войск, говорит Кирилл Михайлов.
От границ Украины РФ отвела части 58-й армии 7-й десантно-штурмовой дивизии, а также отвела технику 120-я артиллерийской бригады, рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.
Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime.tv, мотострелковые бригады, которые были передислоцированы из Центрального военного округа и Сибири, по крайней мере их техника, остаются на полигоне южнее Воронежа.
Кроме того, под Симферополем остается половина техники 76-й дивизии – псковских десантников.
"Сейчас никакого возвращения именно этой части на свое место базирования в Псков мы не видим", - утверждает эксперт.
Он уверен, что РФ не уложится в ранее объявленные сроки отвода войск. Кроме того, исследователь сообщил, что в составе 8-й армии со штабом в Ростове-на-Дону будет развернута 20-я мотострелковая дивизия.
Эксперт говорит, что российская армия в своих учениях моделировала вторжение в Украину: "Это наши предположения, иначе сложно объяснить такую масштабную переброску войск и такие масштабные учения по высадке на неподготовленное побережье под огнем противника и так далее. Это были учения под Воронежем, мы смотрели видео – это буквально напоминало Донбасс. И в принципе похоже, это наши предположения, что это были учения по вторжению в Украину".
"Стоит понимать, конечно, что тех сил, которые остаются на границе, наверное, недостаточно для такого полномасштабного вторжения в Украину, которого все боялись. Для того чтобы оно осуществилось, будет необходима новая переброска войск уже обратно к границе. И если такая переброска будет, мы ее обязательно заметим", - резюмировал Михайлов.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.