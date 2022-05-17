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Эксперт объяснил, как и почему русские изменили методы войны против ВСУ

17 мая 2022, 01:32

Агрессоры, говорит военный эксперт Сергей Грубский, до сих пор не оставили свою цель ‒ окончательно уничтожить Украину. Тем не менее, ситуация не так проста.

ВСУ
Эксперт объяснил, как и почему русские изменили методы войны против ВСУ / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты оставили надежды атаковать Украину со многих сторон, поскольку поняли, что не смогут таким образом быстро прекратить боевые действия. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт и руководитель ассоциации "Союз участников миротворческих операций" Сергей Грабский.

Теперь, говорит специалист, русские оккупанты пытаются последовательно выполнять поставленные Кремлем задачи.

"То есть сейчас они хотят действовать так ‒ удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления – спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят", ‒ заявил Грабский.

Агрессоры, говорит эксперт, до сих пор не оставили свою цель ‒ уничтожить Украину. И для того, чтобы достичь своих целей, захватчики перешли к последовательным ударам, подытожил эксперт.

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Напомним, ранее аналитики Института исследований войны считают, что российские войска допускают тактические ошибки на востоке Украины, а на юге не могут определиться с датой фейкового референдума на Херсонщине, что может свидетельствовать об их неуверенности в результате.

Катастрофические потери россиян во время неудачной переправы через реку Северский Донец и некомпетентность их солдат/офицеров, которая обнаружилась в этой операции, вызвали панику у некоторых известных российских блогеров.

И те начали критиковать российских оккупантов перед сотнями тысяч своей аудитории.

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Автор: Егор Бунин
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