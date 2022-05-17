Эксперт объяснил, как и почему русские изменили методы войны против ВСУ

Агрессоры, говорит военный эксперт Сергей Грубский, до сих пор не оставили свою цель ‒ окончательно уничтожить Украину. Тем не менее, ситуация не так проста.
Российские оккупанты оставили надежды атаковать Украину со многих сторон, поскольку поняли, что не смогут таким образом быстро прекратить боевые действия. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт и руководитель ассоциации "Союз участников миротворческих операций" Сергей Грабский.
Теперь, говорит специалист, русские оккупанты пытаются последовательно выполнять поставленные Кремлем задачи.
"То есть сейчас они хотят действовать так ‒ удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления – спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят", ‒ заявил Грабский.
Агрессоры, говорит эксперт, до сих пор не оставили свою цель ‒ уничтожить Украину. И для того, чтобы достичь своих целей, захватчики перешли к последовательным ударам, подытожил эксперт.
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Напомним, ранее аналитики Института исследований войны считают, что российские войска допускают тактические ошибки на востоке Украины, а на юге не могут определиться с датой фейкового референдума на Херсонщине, что может свидетельствовать об их неуверенности в результате.
Катастрофические потери россиян во время неудачной переправы через реку Северский Донец и некомпетентность их солдат/офицеров, которая обнаружилась в этой операции, вызвали панику у некоторых известных российских блогеров.
И те начали критиковать российских оккупантов перед сотнями тысяч своей аудитории.
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