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Оккупанты тяжело ошибаются на Донбассе и неуверены в "референдуме" на Херсонщине – эксперты из США

15 мая 2022, 13:46

Аналитики говорят, что уничтожение русской мотострелковой части может серьезно помешать усилиям оккупантов изолировать Северодонецк и Лисичанск.

оккупанты, техника
Оккупанты тяжело ошибаются на Донбассе - эксперты из США / коллаж ВСУ

Аналитики Института исследований войны считают, что российские войска допускают тактические ошибки на востоке Украины, а на юге не могут определиться с датой фейкового референдума на Херсонщине, что может свидетельствовать об их неуверенности в результате. Об этом сообщают представители проекта Institute for the Study of War (ISW).

Говорится, что бойцы ВСУ уничтожили значительную часть российской мотострелковой бригады, которая 11 мая пыталась пересечь реку Северский Донец по понтонному мосту.

Катастрофические потери россиян во время неудачной переправы через реку и некомпетентность их солдат/офицеров, которая обнаружилась в этой операции, вызвали панику у некоторых известных российских блогеров. И те начали критиковать российских оккупантов перед сотнями тысяч своей аудитории.

По мнению аналитиков ISW, попытка переправы через реку в Белогоровке показала громадную нехватку у оккупантов тактического понимания, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженную российскую технику, которая плотно сгруппирована в обоих концах разрушенного понтонного моста.

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Напомним, ранее в Institute for the Study of War заявляли, что российские оккупанты на западе Херсонской области укрепляют свои позиции и пытаются захватить Брускинское и Большую Александровку.

Аналитики полагаю, что все этом может улучшить тактическое положение агрессоров на Юге.

Также отмечается, что населенные пункты размещаются у границы Херсонской и Николаевской областей, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.

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Автор: Егор Бунин
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