Военный эксперт пояснил, почему волна наступления оккупантов может затянуться/ УНИАН, Reuters

Новая волна наступления войск российских агрессоров на Донбассе может затянуться надолго. Об этом сообщает УНИАН заявил руководитель "Центра военно-политических исследований" Александр Мусиенко.

"Этот этап может затянуться от двух до нескольких недель. Может, и к лету. Все будет зависеть от того, насколько силы обороны смогут отбросить противника. И если будет момент, случай и необходимость, считаю, что командованием может быть принято решение о контрнаступательных действиях по некоторым направлениям. Сейчас все зависит от того, как быстро мы сможем нанести поражение российским силам. ВСУ должны не дать россиянам возможности продвигаться дальше", - отметил эксперт.

Мусиенко также отдельно отметил, что у Украины наличествуют все шансы уничтожить оккупантов. А далее окончание будет зависеть от того, готова ли РФ к переговорам на украинских условиях.

"Несмотря на то, что это сложно, я считаю, что у нас сейчас есть все шансы нанести врагу серьезное поражение и на востоке, и на юге. А дальнейшая ситуация будет зависеть от того, будет ли Россия готова идти на переговоры на украинских условиях или будет продолжать бросать в Украину пушечное мясо", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, ранее эксперты НАТО сообщали, что российскому диктатору Владимиру Путину необходим хоть какой-то результат в войне против Украины до 9 мая, чтобы он мог похвастаться им перед россиянами.

Именно поэтому он подгоняет командующего наступлением РФ на Украину Александра Дворникова, которого прозвали "сирийским мясником" из-за зверств во время ведения войны в Сирии. Именно поэтому обстрелы и бомбардировки оккупантами усилятся, говорят эксперты.

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