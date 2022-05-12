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РФ готовит новое наступление: военные эксперты США назвали самое опасное направление

12 мая 2022, 11:59

Российские оккупанты, вероятно, решили захватить завод Азовсталь с помощью наземной атаки, не исключили в ISW.

войска России
Войска России / Reuters

Российские оккупанты на западе Херсонской области укрепляют свои позиции и пытаются захватить Брускинское и Большую Александровку.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, это может улучшить тактическое положение рашистов на юге.

Отмечается, что населенные пункты размещаются у границы Херсонской и Николаевской областей, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.

Аналитики США не исключают, что российские оккупанты, вероятно, решили захватить завод Азовсталь с помощью наземной атаки и, вероятно, продолжат операции соответствующим образом.

Что происходит на фронте: ключевые выводы ISW

  • ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город;
  • оккупанты продолжали пытаться оцепить украинские позиции в районе Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, но никакого подтвержденного продвижения нет;
  • рашисты могут начать новое наступление в направлении Бахмута после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе к северу в Славянске;
  • пророссийские источники Telegram сообщили, что украинские силы могут вести контратаку в 40 км к северу от Изюма, чтобы отрезать российские подразделения в этом ключевом городе, хотя ISW пока не может подтвердить эти сообщения;
  • продолжаются бои в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Ореховом;
  • не исключено, что Россия, скорее всего, планирует непосредственное присоединение оккупированных украинских территорий к России, а не создавать псевдореспублики, как это было раньше;
  • оккупанты РФ продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецка.
/ understandingwar.org

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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