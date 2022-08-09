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Эйдман рассказал, какой будет Россия после поражения Украине

9 августа 2022, 10:51

В победе нашей страны в войне против страны-агрессора он не сомневается.

Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот

После поражения в войне против Украины Россию ждет будущее без путинского режима. Но все будет зависеть от множества случайностей.

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман заявил, что верит в победу Украины и коллективного Запада над путинским режимом.

"Это наиболее логичный и очевидный вариант развития событий. Однако в истории огромную роль играет фактор случайности, потому всё может быть. Но если бы, не дай бог, Путину удалось захватить Украину, он бы не остановился и пошёл бы дальше. В этом случае глобальное столкновение с Западом было бы неизбежным. А это столкновение неминуемо привело бы к краху путинского режима", - отметил социолог.

Эйдман не сомневается, что рано или поздно на территории России будет нормальное цивилизованное демократическое общество.

"Отмечу, что я специально говорю не государство, а общество, потому что оно гораздо важнее государства. Это будет неизбежно. Другой вопрос – когда это будет. Это зависит от множества случайностей. На длинных временных трендах господствуют закономерности: проходит много лет, веков – и все случайности уравновешивают друг друга. А вот что будет через 30 лет – сказать гораздо сложнее, поскольку включается фактор случайностей", - предположил социолог.

Ранее Игорь Эйдман рассказал, что российский диктатор Владимир Путин уже давно неадекватен и одержим параноидальной идеей восстановления СССР, а Украина является целью номер один в его плане.

Также социолог считает, что Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Но если это все же случиться, то он объявит ядерную войну Западу.

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