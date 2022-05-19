УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, почему путинский блицкриг в Украине жестоко провалился

19 мая 2022, 13:56

Причем даже некоторые из русских офицеров, говорит политический эксперт Тарас Загородний, предупреждали о том, что блицкриг против Украины невозможен.

Путин, армия РФ
Эксперт пояснил, почему путинский блицкриг в Украине жестоко провалился / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин и его окружение виноваты в том, что русская армия потерпела крах в плане блицкрига во время войны с Украиной. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Причина состоит в том, что российская власть поверила в сказки, которые сама же и сочиняла. Главным "сказочником" является сам Путин: что он хотел слышать, то ему и говорили. Вот он и слышал, что Украина – это недогосударство, что украинцев как народа не существует, что украинцы – это те же русские, но испорченные", ‒ сказал он.

Причем даже некоторые из русских офицеров, говорит Загородний, предупреждали о том, что блицкриг против Украины невозможен. Но диктатор Путин и его окружение ничего не захотели слушать.

"Впрочем, были попытки донести до Путина, что все не так, как он думает. Была статья полковника Ходоренка в "Независимой газете" – "Прогнозы кровожадных политологов". В этой статье он, с точки зрения военного профессионала, все разложил. Он объяснил, что никакого "Киева за два-три дня" не будет. Он указал на то, что у Кремля нет политических целей, и не ясно, что он собирается делать с этими территориями, а также предупредил, что такими действиями Россия только мобилизует против себя весь западный мир, и Украине начнут неограниченно поставлять оружие. То есть в России звучали здравые мысли, но они не были услышаны в Кремле, простому что главное лицо государство ничего подобного слышать не хочет", ‒ говорит он.

В конечном этоге, как объясняет Загородний, Путин и его опричники стали жертвами собственной пропаганды.

"Так что российская власть слишком поверила в свои сказки. Плюс – традиционная российская заносчивость, вера в свое мессианство, ее традиционное убеждение, что украинцы – это не люди, и россияне могут делать все, что хотят. Вот российская власть и стала жертвой собственной пропаганды, риторики и высокомерного отношения к миру. Вот она и попала в ловушку. Кроме того, нынешний фашизм русских ещё раз показывает, что фашизм не был уничтожен в Германии – он ушел в Россию", ‒ подытожил он.

Читайте такжеПутин в ловушке, Украина освободит все захваченные РФ территории до конца года – Тарас Загородний

Напомним, ранее ьывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) обратился к российскому диктатору Владимиру Путину из-за провала армии РФ на войне с Украиной.

Гиркин требует от хозяина Кремля показать голову того, из-за кого Россия потерпела крах.

"Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы [потеряли] (неценз.) золотые дни, когда мог быть совершен блицкриг. Его вы не совершили именно потому, что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы", - сказал террорист.

Гиркин добавил, что если Россия не займется кадрами, то проиграет войну. Он предположил, что некоторых из руководства страны такая ситуация устроит.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Владимир Путин Тарас Загородний война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:00

Во Львове спасли 15-летнюю харьковчанку, которая попала под обстрел фосфорными бомбами

14:00

"Нам все равно сколько уничтожать стран": в РФ пригрозили миру ядерной войнойВидео

13:56

Эксперт пояснил, почему путинский блицкриг в Украине жестоко провалился

13:46

Люди из стали и трусость Германии: почему Украина должна выстоять в войне с Россиеймнение

13:40

Суррогаты статуса кандидата в ЕС нам не нужны – это уже привело к удару Путина по Украине – КулебаВидео

Реклама
13:13

Кремлевский "фюрер" расстроил свою "Еву Браун": отношения Кабаевой и Путина дали трещину

13:00

Гороскоп на завтра 20 мая 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – осуществление желаний, Рыбам – враги

12:58

В Черкассах сделали боевую вышиванку для украинской армии: красочные фото

12:55

ВСУ сбили атаку войск РФ под Изюмом: враг не может окружить Донбасс и переходит в оборону – ЖдановВидео

12:29

Из Беларуси домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами из ЧерниговщиныФото

12:20

"Воительница" из Норвегии: экс-депутат парламента приехала сражаться за Украину

12:12

Немногие выжившие убегали: журналист рассказал об успешной контратаке ВСУ на Харьковщине

12:03

Планы России провалились: Украина может отвоевать и Крым, и Донбасс – НАТОВидео

11:35

Польша передаст Украине 250 тысяч тонн бензина: когда начнутся поставкиВидео

11:29

Распад России: когда и какие территории могут "уплыть" от РФмнение

11:26

Оккупанты разрушили более 4 тысяч жилых домов в Киевской области – Тимошенко

11:20

Капитуляция Москвы и вывод войск: Арестович назвал условия для примирения Украины и России

11:14

Если Украина будет в НАТО, Путин не рискнет нанести по ней ядерный удар – посол в ФРГВидео

10:52

Уступок Путину не будет: Подоляк потребовал вывода войск РФ из Украины

10:13

Тяжелое оружие Запада для ударов по армии России: танки из Польши уже у ВСУ в Харьковской областиВидео

Реклама
09:48

"Национал-предательница": младшая дочь Путина встречается с Зеленским

09:48

"Нервничать не надо – деньги искать не нужно": эксперт объяснил, что на практике означает ленд-лизВидео

09:45

Путин убрал ряд генералов за провалы в войне, судьба Герасимова под вопросом - британская разведкаВидео

09:35

Брежневу засняли, когда она грузила гуманитарку в фуры

09:25

Были на вооружении только у США и Израиля: ВСУ "обкатали" американские пулеметы М240Видео

09:17

Путин надеется на усталость Запада: почему война в Украине может закончиться к осенимнение

09:10

ВСУ уничтожили вражескую станцию радиопомех Р-330Ж ЖительВидео

08:52

Не мог смотреть, как бомбят Харьков: 63-летний бывший десантник устроил оккупантам подпольную войнуВидео

08:31

День вышиванки 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

08:19

Теперь будет бить по россиянам: ВСУ затрофеили вражескую САУ 2С3 Акация-МВидео

08:02

"Дочка еще дышала": полицейский из Бородянки нашел мёртвыми всю семью после обстрела оккупантов

07:51

Ситуация на Юге: ВСУ отправили на концерт Кобзона 20 оккупантов и уничтожили военную технику РФВидео

07:16

"Грохнули двух высокопоставленных военных": Арестович рассказал об удачной охоте партизанов на Юге

06:42

"Нужно продержаться до конца мая: Арестович объяснил, когда оккупанты уже не смогут наступать

06:29

Последние потуги Кремля, или Как российская экономика уносится в пропастьмнение

05:20

Доллар резко рванул вверх: что происходит на "черном рынке"Видео

04:51

"Родина - это не зад президента!": лидер ДДТ Юрий Шевчук обратился со смелой речью к россиянамВидео

04:21

Вакансии будущего: какие профессии будут популярны в 2030 году

04:10

Невероятная замена хлебу: готовим самый вкусный тонкий лаваш из 3 ингредиентовВидео

03:40

Жары не будет: синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца маяВидео

Реклама
03:07

"У Украины будет 2-3 часа, чтобы занять Крым": Умеров назвал условие возвращения полуостроваВидео

02:43

Мокрая Ким Кардашьян в показала свои прелести в "голом" бикини

02:34

Какие овощи можно замораживать на зиму: 3 весенние рецепты

02:04

Когда войска оккупантов в Украине выдохнутся: прогноз военного эксперта

01:34

Война в Украине: Вятрович объяснил историческую роль Владимира ЗеленскогоВидео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима показала полное обнажение для обложки глянца

00:51

Приметы на 19 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

"Экономят ракеты": в России признались, что используют лазерное оружие

00:33

Врежет адское пекло: украинцев предупредили о аномалии и назвали даты

00:26

Дмтрий Гордон разгромил рашистку Долину за слова о нелюдях и фашизме в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять