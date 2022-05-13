Террорист Гиркин закатил истерику Путину: "Покажите голову того, кто провалил блицкриг"

Гиркин обратился к Путину из-за провала блицкрига в Украине / Фото УНИАН, соцсети

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) обратился к российскому диктатору Владимиру Путину из-за провала армии РФ на войне с Украиной.

Гиркин требует от хозяина Кремля показать голову того, из-за кого Россия потерпела крах. Видеообращение экс-боевика "ДНР" появилось в Сети.

"Молниеносная война", по словам Гиркина, не получилась потому, что Путину давали ложные данные о реальном положении дел и настроениях жителей Украины.

"Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы [потеряли] (неценз.) золотые дни, когда мог быть совершен блицкриг. Его вы не совершили именно потому, что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы", - сказал террорист.

Гиркин добавил, что если Россия не займется кадрами, то проиграет войну. Он предположил, что некоторых из руководства страны такая ситуация устроит.

Террорист обвинил российского министра обороны Сергея Шойгу в преступной халатности.

"В предательстве у меня нет возможности обвинить, но я бы в ней заподозрил", – сказал он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. По его словам, Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

Также в России отстранили командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.

Как сообщал Главред, ранее бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ближайшее время ВСУ выйдут на границу с РФ, где и будут проходить боевые действия.

"Интересно, насколько далеко (и насколько быстро) расширится на восток "зона СВО" к третьему этапу? Страшусь представить…", - сказал он.

Террорист напомнил, что несколько недель назад он писал, что пора создавать в Курской и Белгородской области местное ополчение.

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