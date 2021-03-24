Эксперт сказал, кто способен "откусить" электорат Зеленского

Электорат Владимира Зеленского может покусать Дмитрий Разумков, полагает эксперт / УНИАН

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что председатель Верховной Рады и член партии Слуга народа Дмитрий Разумков может получить президентские перспективы, если нынешний глава государства Владимир Зеленский досрочно покинет пост.

У Разумкова образ "идеального зятя", который не курит, не пьет, не ругается матом, со всех сторон положительный, причесанный – такие персонажи нравятся женщинам, рассказал Загородний во время чата на Главреде.

По мнению собеседника, спикер парламента способен "покусать" электорат президента.

"У Разумкова президентские перспективы будут только в одном случае – в случае досрочной отставки Зеленского, когда Разумков станет исполняющим обязанности главы государства...", – заявил эксперт.

Загородний добавил, что для Разумкова есть второй вариант – занять пост премьера.

"Спикер ВРУ – это достаточно сложная позиция для старта президентской кампании. Получить свою фракцию в парламенте Разумков вполне может…", – сказал он.

Эксперт считает, что сейчас глава Рады допустил единственную ошибку – выпустил ролик, в котором показано, как он добирается в парламент по пустому Киеву, приезжает на работу, где никого нет, и только один работает. Собеседник полагает, что это – "явный фальстарт".