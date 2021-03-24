Эксперт сказал, кто способен "откусить" электорат Зеленского

Спикер парламента имеет образ, который нравится женщинам, отметил эксперт.
Политический эксперт Тарас Загородний считает, что председатель Верховной Рады и член партии Слуга народа Дмитрий Разумков может получить президентские перспективы, если нынешний глава государства Владимир Зеленский досрочно покинет пост.
У Разумкова образ "идеального зятя", который не курит, не пьет, не ругается матом, со всех сторон положительный, причесанный – такие персонажи нравятся женщинам, рассказал Загородний во время чата на Главреде.
По мнению собеседника, спикер парламента способен "покусать" электорат президента.
"У Разумкова президентские перспективы будут только в одном случае – в случае досрочной отставки Зеленского, когда Разумков станет исполняющим обязанности главы государства...", – заявил эксперт.
Загородний добавил, что для Разумкова есть второй вариант – занять пост премьера.
"Спикер ВРУ – это достаточно сложная позиция для старта президентской кампании. Получить свою фракцию в парламенте Разумков вполне может…", – сказал он.
Эксперт считает, что сейчас глава Рады допустил единственную ошибку – выпустил ролик, в котором показано, как он добирается в парламент по пустому Киеву, приезжает на работу, где никого нет, и только один работает. Собеседник полагает, что это – "явный фальстарт".
- Справка. Партия Слуга народа в январе 2019 года выдвинула Владимира Зеленского кандидатом на пост президента. Зеленский победил в выборах весной того же года, инаугурация в качестве шестого президента прошла 20 мая.
- Дмитрий Разумков был главным советником по политическим вопросам и спикером избирательного штаба Зеленского.
- Позже он стал главой Слуги народа. В ходе выборов в парламент, которые состоялись в 2019-м, был избран нардепом.
- В конце августа 2019-го стал 14-м спикером парламента – получил рекордный уровень поддержки – 382 голоса, пишет Википедия.