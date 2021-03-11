Эксперт спрогнозировал, что ждет Украину в случае краха Путина

Владимир Путин / Reuters

Для Украины крах путинского режима в России будет чрезвычайно выгоден ‒ поскольку откроет окно возможностей. Об этом заявил во время чата на Главреде политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Снос путинского режима для Украины выгоден. И не важно, каким образом Путин будет устранен: то ли до него врач не добежит, то ли он где-то утонет, то ли упадет со стерха. Для Украины смена власти в России выгодна, потому что для нас это откроет окно возможностей", ‒ сказал он.

Загородний убежден, что конкретно личность преемника Владимира Путина особой роли играть не будет.

"Кто придет на место Путина, для нас неважно, потому что его преемник в любом случае будет следовать интересам РФ и пожеланиям русского народа. А большинство россиян поддерживают Путина и все, что он делает. Кто может прийти к власти после Путина? Навальный - первый, кто приходит в голову. Возвращаясь в Россию, он, наверное, понимал, что его ждет, ведь он знал, в какой стране живет. Вернулся он, скорей всего, под определенные гарантии. Не исключаю, что таким образом запущена программа "Преемник", в том числе западными структурами, которые считают, что Навальный способен заменить Путина", ‒ заявил эксперт.

Читайте такжеТука спрогнозировал, что ждет Украину после ухода Путина с поста

Загородний также прогнозирует, что после краха режима Путина у Украины будет около года времени на то, что решить проблему войны на Донбассе (и, в перспективе, захваченного Крыма).

"Впрочем, в случае смены власти Российская Федерация сразу не изменится. Но у нас будет около года, пока в России будут делить власть и потоки, разбираться, стрелять друг друга, пока будут раскрываться все преступления путинского режима. То есть, пока в РФ все это будет происходить, у нас будет время для решения проблемы Донбасса, а, возможно, и Крыма", ‒ считает эксперт.

Тем не менее, как говорит Загородний, вернуть Крым под контроль Киева сможет только новый авторитарный лидер РФ. Если же Путина сменит демократ, то ему не дадут пойти на такое жители России.

"Хотя сделать это будет не так легко, как кажется. Скажу парадоксальную вещь: только авторитарный Путин (или авторитарная власть в РФ) может вернуть Крым Украине, потому что только такой лидер сможет заставить Госдуму проголосовать за внесение соответствующих поправок в российскую Конституцию. Ни один демократический лидер в формате Ельцина не сможет этого сделать. Потому что в России неизбежно будет новая волна патриотизма ("Это – наше, мы ничего не отдадим"), и демократический лидер ничего с таким парламентом сделать не сможет. В таком случае вероятность возвращения Крыма значительно меньше", ‒ полагает эксперт.

Загородний также дал совет властям Украины брать пример с Азербайджана, который много лет готовился к военному решению вопроса Нагорного Карабаха, и в 2020-м решил его в свою пользу.

"Но в любом случае Украина должна будет воспользоваться моментом, а потому уже сейчас следует к нему готовиться, как это делал Азербайджан. Азербайджан готовился к войне за Нагорный Карабах 30 лет: он системно строил армию, искал сильных союзников, ослаблял противника. Благодаря этому и удалось достичь результата. Поэтому украинцам не стоит ждать быстрого результата. Получению желаемого результата должна предшествовать системная работа", ‒ подытожил он.

Читайте такжеПосле ухода Путина в России будет бардак и война – Тарас Загородний

Напомним, ранее сообщалось: