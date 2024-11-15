"Ему именно это и нужно": Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину

Российский диктатор готов использовать сценарий заморозки войны в свою пользую.

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Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

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Путину выгодны внутренние возмущения в Украине

Российский диктатор желает ратификации Стамбульских соглашений

Реакция украинского общества и армии, если Украине попытаются навязать сценарий заморозки и временного закрепления оккупированных территорий за Россией может закончиться смутой.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

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"Путину именно это и нужно – смута в Украине. Он именно этого и добивается. Для него внутренние возмущения в нашей стране будут бальзамом на душу, ведь эту ситуацию он использует для того, чтобы протянуть своих кандидатов в Украине, которые будут украиноязычными, в вышиванках, но будут за мир, переговоры и договоренности с Москвой", - отметил эксперт.

По словам Жданова, сейчас российский диктатор все чаще обращается к Стамбульскими соглашениями.

"Почему Путин все время и машет Стамбульскими соглашениями – они предполагают, что Крым на 15 лет остается под юрисдикцией России, линия фронта фиксируется, объявляется режим прекращения огня и прочее", - подытожил эксперт.

Пункты плана победы, план победы Инфографика / Инфографика: Главред

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Кандидат в президенты обвинил Зеленского в том, что он "позволил начаться войне".

Недавно, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

Впоследствии, во время пресс-конференции по итогам БРИКС Путин сказал о том, что не может вспомнить такого разговора с Трампом, а угрожать агрессорке России, мол, бессмысленно.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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