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Путин "развалил" ЕС: сопротивления по заморозке войны в Украине не будет - Жданов

Анна Косик
14 ноября 2024, 14:47
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У Украины есть шанс на прочный политический союз разве что с лидерами Восточной Европы.
Флаги Украины и России, Трамп, заседание ЕС
Сильный союз Украина может создать со странами Восточной Европы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Жданов:

  • Мирное соглашение Путина и Трампа не устроит ЕС
  • ЕС не сможет противодействовать договоренностям
  • Путин может "развалить" и Альянс НАТО

С победой на выборах в США Дональда Трампа активно обсуждается вопрос мира в Украине. В частности, речь идет о том, что новоизбранный президент США может заключить так называемое соглашение о мире с кремлевским диктатором Путиным, которое, скорее, будет предусматривать замораживание войны, а не ее справедливое окончание.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, что в Европе такое решение могут не воспринять как удовлетворительное, однако из-за внутренних проблем каждой из стран ЕС, скорее всего, у членов Европейского Союза "спрашивать разрешения" не будут.

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"Европа развалилась. Железный принцип "разделяй и властвуй" в Европе сработал по полной программе. Поэтому и получается, что сегодня Орбан является самым главным политиком Европы. Вместе с Фицо", - подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что, например, канцлер Германии Олаф Шольц выбит из колеи из-за политического кризиса в стране, а президент Франции Макрон имеет немало внутренних проблем, из-за которых снизил свою активность в Европе.

В Польше президент Дуда также в первую очередь надеется решить проблему с угрозой со стороны страны-агрессора России. Жданов предполагает, что он надеется на обещание Путина не возвращать Польшу в социалистический лагерь в обмен на Украину.

"Европа - не политический игрок. Была надежда, что Восточная Европа объединится. Мы могли бы объединиться со странами Балтии, Финляндией, Швецией, Норвегией, Британией, Данией, Нидерландами и Бельгией. С этими странами Украине нужно создавать какой-то политический, а впоследствии и военный союз", - отметил полковник запаса.

Нет надежд, по его мнению, и на НАТО, ведь Путин способен развалить альянс за 24 часа, ударив ракетой по территории любой из стран-членов. Тогда, скорее всего, все страны НАТО перессорятся только на этапе консультаций из-за нарушения 4-й статьи Устава альянса.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Планы Трампа по установлению мира в Украине

Напомним, что в Министерстве обороны США недавно воздержались от комментариев относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. В ведомстве лишь отметили, что Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии.

Накануне конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц признался, что будущий президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам.

Ранее Главред писал, что в СМИ появилась информация, якобы Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

Читайте также о возможных вариантах окончания войны:

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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