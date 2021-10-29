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Энергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в Украину

29 октября 2021, 10:51

Запрет распространяется на уголь, использующийся для нужд энергетики, подчеркнул Андрей Герус.

Уголь
В Украину прекращается поставка антрацита из РФ / Reuters

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в Twitter, ситуация похожа на события 2014 года.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", – написал Герус в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что уголь таких марок завозили компании ДТЭК, Донбассэнерго, а также Технова, объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

При этом ссылаясь на участников рынка, Герус указал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

"Такие действия РФ похожи на ее действия осенью 2014 года", – добавил глава энергокомитета Рады.

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