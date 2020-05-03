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В Эпицентре после скандала перестали продавать строительные материалы

3 мая 2020, 23:58

Теперь в магазине можно приобрести лишь товары первой необходимости.

В Эпицентре запретили продавать стройматериалы / Фото: Страна

В сети гипермаркетов Эпицентр 3 мая после скандала с нарушением карантина перестали продавать строительные материалы.

Как сообщает Страна, такое сообщение увидела кассир в магазине в Броварах Киевской области.

"С утра сказали вернуться к первоначальному порядку. Продаются только товары первой необходимости", – рассказала она.

Теперь в Эпицентре можно купить исключительно товары первой необходимости: продукты питания, медицинские противоэпидемические товары, корм для животных, горючее. Отделы гипермаркета с другой продукцией завесили запрещающей лентой, туда невозможно зайти покупателям. Прочие товары потребители могут приобрести, но только с доставкой.

/ Фото: Страна

Покупатели отмечают, что такие ограничения действуют в гипермаркетах не по всей стране. В некоторых регионах Эпицентр работает в прежнем режиме. Однако запрет заметили, например, в магазине в Днепре на Запорожском шоссе.

"В "Эпицентр" приехали копы и никого с товарами кроме антисептиков не будут выпускать. Все кассы, как по взмаху волшебной палочки перестали пробивать "товары не первой необходимости", – написал блогер Киберэрудит в Twitter.

Ранее в Эпицентре игнорировали запрет на продажу строительных материалов и продавали их непосредственно через кассу. Это вызывало возмущение других предпринимателей, которые были вынуждены закрыться на карантин.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль лично дал письменное разрешение на работу ООО Эпицентр К еще 18 марта текущего года.

Также глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила о том, что правоохранители тщательно проверят ситуацию с компанией Эпицентр К, в гипермаркетах которой продают медицинские маски, привезенные лайнером Ан-225 Мрия из КНР.

Напомним, в Сети появились копия письма нардепа Александра Гереги, в котором он предлагает Виталию Кличко закупать медицинские маски (привезенные на борту Ан-225 Мрия) в гипермаркетах сети Эпицентр.

Позднее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что рейс был полностью оплачен не из государственного бюджета, а за средства коммерческих структур.

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